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Хоффенхайм - Айнтрахт смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
ХоффенхаймАйнтрахт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хоффенхайм - Айнтрахт, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Айнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
18.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Айнтрахт Ф1 : 0Хоффенхайм
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Айнтрахт Ф3 : 2Хоффенхайм
07.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Хоффенхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф1 : 1Хоффенхайм
18.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Хоффенхайм1 : 1Айнтрахт Ф
30.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм1 : 0Айнтрахт Ф
09.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф0 : 0Хоффенхайм
09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Айнтрахт Ф0 : 2Хоффенхайм

Отзывы и комментарии к матчу

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