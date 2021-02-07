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Ницца - Анже смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Жером Мигелгорри (Франция)
НиццаЛорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Анже, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Анже
Анже
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Стефан Мулен
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже0 : 3Ницца
11.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Анже1 : 1Ницца
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Ницца3 : 1Анже
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже3 : 0Ницца
04.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Ницца0 : 0Анже
13.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Анже1 : 1Ницца
22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Ницца2 : 2Анже
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца0 : 2Анже
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Анже0 : 1Ницца
15.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца2 : 1Анже

Отзывы и комментарии к матчу

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