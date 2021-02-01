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Манчестер Юнайтед - Вест Хэм смотреть онлайн 09.02.2021

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
9 Февраля 2021, Вторник. 22:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
НорвичВест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Вест Хэм, который запланирован на 09 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед1 : 3Манчестер Юнайтед
22.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Манчестер Юнайтед
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 1Вест Хэм Юнайтед
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вест Хэм Юнайтед3 : 1Манчестер Юнайтед
10.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Манчестер Юнайтед
13.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Юнайтед4 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Хэм Юнайтед0 : 2Манчестер Юнайтед
30.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Манчестер Юнайтед4 : 1Вест Хэм Юнайтед
27.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 13 Манчестер Юнайтед1 : 1Вест Хэм Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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