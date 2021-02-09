  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ювентус - Интер смотреть онлайн 09.02.2021

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
9 Февраля 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/2 Финала
Первый матч 2 : 1
ЮвентусИнтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ювентус - Интер, который запланирован на 09 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кудок Италии 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Андреа Пирло
Италия Антонио Конте
История личных встреч
02.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Интер М1 : 2Ювентус
17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
24.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Ювентус1 : 1 4 : 3Интер М
27.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Интер М1 : 1Ювентус
07.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус1 : 0Интер М
28.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Интер М2 : 3Ювентус
09.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Ювентус0 : 0Интер М
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Ювентус1 : 0Интер М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча финала Кубка Италии: «Ювентус» — «Интер». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победил «Ювентус» — 2:1.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
    Ювентус - СПАЛ 27.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 27 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала Главный судья: Ивано Пеццуто...
  • Ювентус - Дженоа 13.01.2021 прямая трансляция
    Ювентус - Дженоа 13.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 13 января 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала Главный судья: Даниэле Киффи...
  • Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
    Интер - Ювентус (02.02.2021) | Кубок Италии 2020/21
    2 Февраля 2021
    Футбол - Кубок Италии 2020/21...
  • Смотреть футбол онлайн Кубок Италии 2009-10 / 1/4 финала / Интер (Милан) - Ювентус (Турин) / ТК Футбол
    Смотреть футбол онлайн Кубок Италии 2009-10 / 1/4 финала / Интер (Милан) - Ювентус (Турин) / ТК Футбол
    Год выпуска: 2010 Вид спорта: футбол Участники:"Интер" Милан - "Ювентус" Турин Продолжительность: 01:37:47 Комментарий: Профессиональный...
  • Ювентус - Наполи 04.10.2020 прямая трансляция
    Ювентус - Наполи 04.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507 4 октября 2020, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 3 -й тур Главный судья: Даниэле...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close