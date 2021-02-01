Суонси Сити - Манчестер Сити смотреть онлайн 10.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Суонси Сити - Манчестер Сити, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Стивен Купер
|Хосеп Гвардиола
|16.03.2019
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|5 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 4
|05.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|24.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 3
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|12.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 1
|17.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 4
|22.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
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