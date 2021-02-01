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Суонси Сити - Манчестер Сити смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
10 Февраля 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
СуонсиМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Суонси Сити - Манчестер Сити, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
16.03.2019 Кубок Англии 1/4 финала Суонси Сити2 : 3Манчестер Сити
22.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити5 : 0Суонси Сити
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Суонси Сити0 : 4Манчестер Сити
05.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити2 : 1Суонси Сити
24.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 6 Суонси Сити1 : 3Манчестер Сити
21.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Суонси Сити1 : 2Манчестер Сити
15.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Суонси Сити1 : 1Манчестер Сити
12.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити2 : 1Суонси Сити
17.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 37 Суонси Сити2 : 4Манчестер Сити
22.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Сити2 : 1Суонси Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Суонси Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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