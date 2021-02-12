  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Сельта - Эльче смотреть онлайн 12.02.2021

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
12 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
СельтаЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Эльче, который запланирован на 12 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Аргентина Хорхе Альмирон
История личных встреч
06.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Эльче1 : 1Сельта
02.03.2015 Испания - Примера Тур 25 Сельта1 : 1Эльче
26.09.2014 Испания - Примера Тур 6 Эльче0 : 1Сельта
02.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Эльче1 : 0Сельта
29.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Сельта0 : 1Эльче

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Сельта - Вильярреал 08.01.2021 прямая трансляция
    Сельта - Вильярреал 08.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 8 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес...
  • Сельта покинет Виго, построив стадион и базу за пределами города
    Сельта покинет Виго, построив стадион и базу за пределами города
    Испанская «Сельта» на грани серьёзных перемен — клуб собирается переехать за пределы Виго, построив загородом домашнюю арену и...
  • Сельта - Эйбар 24.01.2021 прямая трансляция
    Сельта - Эйбар 24.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 24 января 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес...
  • Сельта - Уэска 30.12.2020 прямая трансляция
    Сельта - Уэска 30.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 30 декабря 2020, Среда. 21:15 МСК. Ла Лига, 16-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера...
  • Сельта - Алавес 20.12.2020 прямая трансляция
    Сельта - Алавес 20.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500 20 декабря 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 14-й тур Главный судья: Хавьер Альберола...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close