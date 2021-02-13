  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Кристал Пэлас - Бёрнли смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
13 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Кристал ПэласБернли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кристал Пэлас - Бёрнли, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Англия Рой Ходжсон
Англия Шон Дайч
История личных встреч
23.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас0 : 1Бёрнли
30.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 14 Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли1 : 3Кристал Пэлас
01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Кристал Пэлас2 : 0Бёрнли
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Кристал Пэлас1 : 0Бёрнли
10.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Кристал Пэлас0 : 2Бёрнли
05.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли3 : 2Кристал Пэлас
17.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 22 Бёрнли2 : 3Кристал Пэлас

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Эвертон 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 августа 2020, Суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 3 -й тур Главный судья: Кевин Френд...
  • Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Кристал Пэлас - Саутгемптон 12.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 12 августа 2020, суббота. 17:00 МСК. АПЛ, 1-й тур Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс,...
  • Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Арсенал - Кристал Пэлас 14.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361 14 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 18-й тур Главный судья: Андре...
  • Кристал Пэлас – Тоттенхэм прямая трансляция 26.07.2020
    Кристал Пэлас – Тоттенхэм прямая трансляция 26.07.2020
    Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309 26 июля 2020, восркесенье. 18:00 МСК. 38-й тур Главный судья: Андре Марринер...
  • Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Куинз Парк Рейнджерс - Фулхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360 9 января 2021, Суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Саймон Хупер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close