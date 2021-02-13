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Брайтон - Астон Вилла смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
13 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
БрайтонАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Астон Вилла, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Дин Смит
История личных встреч
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Астон Вилла
07.05.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Астон Вилла1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
18.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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