Торино - Дженоа смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Дженоа, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Никола
|Давиде Баллардини
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 2
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|21.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|22.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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