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Торино - Дженоа смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
13 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Фабрицио Паскуа (Тиволи, Италия)
ТориноДженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Дженоа, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
04.11.2020 Италия - Серия А Тур 3 Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А Тур 33 Торино3 : 0Дженоа
09.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Торино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа0 : 1Торино
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Дженоа0 : 1Торино
02.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Торино2 : 1Дженоа
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Дженоа1 : 2Торино
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 0Дженоа
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Дженоа2 : 1Торино
22.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Торино1 : 0Дженоа

Отзывы и комментарии к матчу

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