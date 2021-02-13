Лион - Монпелье смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Монпелье, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Руди Гарсия
|Мишель Дер Закарян
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|07.02.2018
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|19.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|14.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 3
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|5 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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