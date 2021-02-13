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Лион - Монпелье смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
13 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция)
ЛионМонпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лион - Монпелье, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
15.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 0Лион
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лион3 : 2Монпелье
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье1 : 1Лион
04.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 1Лион
07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Монпелье1 : 2Лион
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монпелье4 : 1Лион
19.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Лион0 : 0Монпелье
14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье1 : 3Лион
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Лион5 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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