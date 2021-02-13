Порту - Боавишта смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Боавишта, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сержиу Консейсау
|Жезуалду Феррейра
|26.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 5
|23.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|4 : 0
|11.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|05.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0
|02.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|17.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|28.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 3
|26.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 1
|23.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 1
|14.05.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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