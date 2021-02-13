  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Порту - Боавишта смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 19-й тур
ПортуБоавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Боавишта, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жезуалду Феррейра
История личных встреч
26.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 5Порту
23.06.2020 Португалия - Примейра Тур 28 Порту4 : 0Боавишта
11.11.2019 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
05.04.2019 Португалия - Примейра Тур 28 Порту2 : 0Боавишта
02.12.2018 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
17.03.2018 Португалия - Примейра Тур 27 Порту2 : 0Боавишта
28.10.2017 Португалия - Примейра Тур 10 Боавишта0 : 3Порту
26.02.2017 Португалия - Примейра Тур 23 Боавишта0 : 1Порту
23.09.2016 Португалия - Примейра Тур 6 Порту3 : 1Боавишта
14.05.2016 Португалия - Примейра Тур 34 Порту4 : 0Боавишта

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Порту - Бенфика 16.01.2021 прямая трансляция
    Порту - Бенфика 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 16 января 2021, суббота. 00:00 МСК. Примейра, 14-й тур Главный судья: Луиш Годинью...
  • Порту - Риу Аве смотреть онлайн 01.02.2021
    Порту - Риу Аве смотреть онлайн 01.02.2021
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 1 Февраля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Примейра, 16-й тур Главный судья: Нуну Алмейда (Монте...
  • Порту - Брага 19.09.2020 прямая трансляция
    Порту - Брага 19.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399 19 августа 2020, Суббота. 23:00 МСК. Примейра. 1-й тур...
  • Боавишта - Порту 26.09.2020 прямая трансляция
    Боавишта - Порту 26.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263 26 августа 2020, Суббота. 23:00 МСК. Примейра. 2-й тур Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)...
  • Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020
    Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020
    Футбол |  Чемпионат Португалии  2019/20 | 28-й тур Начало 23 июня  2020г в 23:15 мск...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close