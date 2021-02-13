  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Байер - Майнц смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур
БайерМайнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Майнц, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Майнц0 : 1Байер
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Байер1 : 0Майнц
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 1Байер
08.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц1 : 5Байер
23.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер1 : 0Майнц
28.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер2 : 0Майнц
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц3 : 1Байер
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Майнц
24.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Майнц2 : 3Байер
28.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц3 : 1Байер

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Майнц - Унион смотреть онлайн 06.02.2021
    Майнц - Унион смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур Главный судья: Саша...
  • Байер - Штутгарт смотреть онлайн 06.02.2021
    Байер - Штутгарт смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур Главный судья: Свен Яблонски...
  • Байер - Вольфсбург 23.01.2021 прямая трансляция
    Байер - Вольфсбург 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 23 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья: Марко Фриц...
  • Байер - Вердер 09.01.2021 прямая трансляция
    Байер - Вердер 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 9 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур Главный судья: Беньямин Кортус...
  • Байер - Боруссия Д 19.01.2021 прямая трансляция
    Байер - Боруссия Д 19.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 19 января 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный судья: Феликс Цвайер...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close