Байер - Майнц смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Майнц, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Петер Бош
|Бо Свенссон
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|08.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 5
|23.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|28.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 2
|24.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 3
|28.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Опель-Арена - Кофас-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034 6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур Главный судья: Саша...
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур Главный судья: Свен Яблонски...
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 23 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 18-й тур Главный судья: Марко Фриц...
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 9 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур Главный судья: Беньямин Кортус...
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210 19 января 2021, Вторник. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный судья: Феликс Цвайер...