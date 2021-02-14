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Кротоне - Сассуоло смотреть онлайн 14.02.2021

Стадион: Эцио Шида (Кротоне, Италия), вместимость: 9631
14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
КротонеСассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кротоне - Сассуоло, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кротоне
Кротоне
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Джованни Строппа
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
03.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Сассуоло4 : 1Кротоне
29.04.2018 Италия - Серия А Тур 35 Кротоне4 : 1Сассуоло
10.12.2017 Италия - Серия А Тур 16 Сассуоло2 : 1Кротоне
05.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Кротоне0 : 0Сассуоло
16.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло2 : 1Кротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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