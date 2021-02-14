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Интер - Лацио смотреть онлайн 14.02.2021

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
14 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
ИнтерЛацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Лацио, который запланирован на 14 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Лацио1 : 1Интер М
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Лацио2 : 1Интер М
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Интер М1 : 0Лацио
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Интер М0 : 1Лацио
31.01.2019 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 1 3 : 4Лацио
29.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Лацио0 : 3Интер М
20.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Лацио2 : 3Интер М
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Интер М0 : 0Лацио
21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Лацио1 : 3Интер М
31.01.2017 Кубок Италии 1/4 финала Интер М1 : 2Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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