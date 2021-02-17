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Марсель - Ницца 17.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
17 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция)
МарсельНицца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Ницца, который запланирован на 17 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 11-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Марокко Насер Ларге
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
28.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Ницца1 : 2Марсель
10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Марсель1 : 0Ницца
21.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца0 : 1Марсель
06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель2 : 1Ницца
01.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца2 : 4Марсель
07.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель2 : 1Ницца
11.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца3 : 2Марсель
14.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 1Марсель
08.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель0 : 1Ницца
23.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 1Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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