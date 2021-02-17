Марсель - Ницца 17.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - Ницца, который запланирован на 17 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 11-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Насер Ларге
|Адриан Урся
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 2
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|06.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|01.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 4
|07.05.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|11.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 2
|14.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|08.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 1
|23.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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