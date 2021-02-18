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Црвена Звезда - Милан 18.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Райко Митич - Црвена Звезда (Белград, Сербия), вместимость: 55000
18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Црвена ЗвездаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Црвена Звезда - Милан, который запланирован на 18 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Сербия. Турнир: Лига Европы 2020/21. Групповой этап. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
22.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Црвена Звезда1 : 2Милан
09.08.2006 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Милан1 : 0Црвена Звезда

Отзывы и комментарии к матчу

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