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Александрия - Минай 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
20 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
АлександрияМинай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Александрия - Минай, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 15. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Александрия
Александрия
Минай
Минай
Главные тренеры
Украина Владимир Богданович Шаран
Украина Василий Васильевич Кобин
История личных встреч
02.12.2020 Кубок Украины 1/8 финала Александрия3 : 0Минай
13.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Минай1 : 0Александрия

Отзывы и комментарии к матчу

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