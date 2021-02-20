Шальке - Боруссия Д 20.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Боруссия Дортмунд, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Кристиан Гросс
|Эдин Терзич
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|4 : 0
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|27.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 4
|08.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 2
|15.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 4
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|1 : 1
|29.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 0
|10.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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