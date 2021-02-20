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Спортинг - Портимоненсе 20.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
20 Февраля 2021, Суббота. 23:30 МСК. Примейра, 20-й тур
СпортингПортимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спортинг - Портимоненсе, который запланирован на 20 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
04.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе0 : 2Спортинг
09.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 1Портимоненсе
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Портимоненсе2 : 4Спортинг
25.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе1 : 3Спортинг
03.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг3 : 1Портимоненсе
07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Портимоненсе4 : 2Спортинг
28.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Портимоненсе1 : 2Спортинг
17.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг2 : 0Портимоненсе

Отзывы и комментарии к матчу

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