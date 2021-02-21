Парма - Удинезе 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Удинезе, который запланирован на 21 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто Д'Аверса
|Лука Готти
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 2
|08.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|29.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 5
|4 : 2
|26.01.2014
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|01.09.2013
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 1
|14.04.2013
|Италия - Серия А
|Тур 32
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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