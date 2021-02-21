Атлетик - Вильярреал 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Вильярреал, который запланирован на 21 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марселино Гарсия Тораль
|Унаи Эмери
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|09.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 3
|19.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|07.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|20.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0
|06.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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