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Воскресенье 21 февраля

14:30  bia Биатлон 14:30  ru ЦСКА - СКА 14:30  it Парма - Удинезе 15:30  en Вест Хэм - Тоттенхэм
15:00  ua Ингулец - Ворскла 15:00  fr Монпелье - Ренн 15:30  de Аугсбург - Байер 16:00  es Барселона - Кадис
17:00  fr Ним - Бордо 17:00  fr Страсбург - Анже 17:00  fr Ланс - Дижон 17:00  fr Ницца - Метц
17:00  it Милан - Интер 17:00  ru Локомотив - Тамбов 17:00  ru Краснодар - Сочи 17:05  en Астон Вилла - Лестер
17:15  bia Биатлон 17:30  de Герта - РБ Лейпциг 18:00  ua Шахтёр - Рух 18:15  es Реал Сосьедад - Алавес
19:05  fr Лорьян - Лилль 19:30  ru Ростов - Ахмат 19:30  en Арсенал - Манчестер Сити 20:00  de Хоффенхайм - Вердер
20:00  it Аталанта - Наполи 20:30  es Уэска - Гранада 20:30  ua Десна - Динамо Киев 22:00  en Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
22:45  it Беневенто - Рома 23:00  fr ПСЖ - Монако 23:00  es Атлетик - Вильярреал 23:15  pt Фаренсе - Бенфика
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Вест Хэм - Тоттенхэм 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Вест ХэмТоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Хэм - Тоттенхэм, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.10.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 21 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур

Отзывы и комментарии к матчу

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