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Десна - Динамо Киев 21.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873
21 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 15-й тур
ДеснаДинамо Киев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Десна - Динамо Киев, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 15. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Румыния Мирча Луческу
История личных встреч
11.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Динамо К0 : 0Десна
28.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Десна3 : 2Динамо К
15.03.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Динамо К1 : 1Десна
15.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Десна0 : 1Динамо К
15.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Динамо К1 : 2Десна
02.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Десна1 : 2Динамо К
23.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К4 : 0Десна
29.11.2017 Кубок Украины 1/4 финала Десна0 : 2Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

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