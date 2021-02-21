Десна - Динамо Киев 21.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском языке Десна - Динамо Киев, который запланирован на 21 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 15. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Мирча Луческу
|11.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|0 : 0
|28.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 6
|3 : 2
|15.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 1
|1 : 1
|15.12.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|0 : 1
|15.09.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|1 : 2
|02.03.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 2
|23.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|4 : 0
|29.11.2017
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873 16 декабря 2020, Среда. 15:00 МСК. Кубок Украины, 1/8 Финала...
Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873 13 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 14-й тур Главный...
20 октября 2013 | Чемпионат Украины 2013/14 | 13-й тур...
Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873 21 августа 2020, пятница. 17:00 МСК. Премьер Лига. 1-й тур...
Стадион: Динамо имени Валерия Лобановского (Киев, Украина), вместимость: 16873 24 октября 2020, Суббота. 17:00 МСК. УПЛ, 7-й тур...