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Химки - Крылья Советов 22.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Февраля 2021, Понедельник. 14:30 МСК. Кубок России, 1/8 Финала
Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
ХимкиКрылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Химки - Крылья Советов, который запланирован на 22 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Химки
Химки
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Крылья Советов2 : 0Химки
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Химки0 : 2Крылья Советов
16.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Химки1 : 3Крылья Советов
10.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов3 : 0Химки
14.09.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов3 : 0Химки
26.04.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Химки1 : 0Крылья Советов
11.11.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки4 : 1Крылья Советов
10.03.2007 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов1 : 0Химки
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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