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Брайтон - Кристал Пэлас 22.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
22 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 25-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
БрайтонКристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брайтон - Кристал Пэлас, который запланирован на 22 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
16.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Кристал Пэлас1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Кристал Пэлас
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Кристал Пэлас
28.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Промо матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас»

Отзывы и комментарии к матчу

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