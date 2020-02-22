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Маритиму - Порту 22.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
22 Февраля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Примейра, 20-й тур
МаритимуПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Маритиму - Порту, который запланирован на 22 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Маритиму
Фуншал
Порту
Порту
Главные тренеры
Бразилия Милтон Мендес
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
03.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Маритиму
10.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Порту1 : 0Маритиму
30.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму1 : 1Порту
16.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Порту3 : 0Маритиму
03.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму0 : 2Порту
29.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму0 : 1Порту
19.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Порту3 : 1Маритиму
06.05.2017 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму1 : 1Порту
15.12.2016 Португалия - Примейра Тур 15 Порту2 : 1Маритиму
24.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Порту1 : 0Маритиму

Отзывы и комментарии к матчу

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