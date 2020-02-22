Маритиму - Порту 22.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Маритиму - Порту, который запланирован на 22 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Милтон Мендес
|Сержиу Консейсау
|03.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 3
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 1
|16.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|3 : 0
|03.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|0 : 2
|29.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|0 : 1
|19.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|3 : 1
|06.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 1
|15.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 1
|24.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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