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Боруссия М - Манчестер Сити 24.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
24 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
БоруссияМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Менхенгладбах - Манчестер Сити, который запланирован на 24 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
23.11.2016 Лига чемпионов Группа C. Тур 5 Боруссия М1 : 1Манчестер Сити
14.09.2016 Лига чемпионов Группа C. Тур 1 Манчестер Сити4 : 0Боруссия М
08.12.2015 Лига чемпионов Группа D. Тур 6 Манчестер Сити4 : 2Боруссия М
30.09.2015 Лига чемпионов Группа D. Тур 2 Боруссия М1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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