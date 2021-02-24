Аталанта - Реал Мадрид 24.02.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Финальный свисток! 0:1 по итогам нашего матча. Единственный и решающий гол сегодня провел под занавес матча Ферлан Менди. Не самый свой яркий матч в плане атаки провели обе команды, но «Реал» в численном большинстве с 18-й минуты матча намного больше находился на чужой половине поля и в итоге добился нужного результата на выезде.

90' Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

88' В сложной ситуации теперь оказалась «Аталанта». Рискуют подопечные Гасперини потерпеть домашнее поражение в плей-офф Лиги чемпионов.

86' 0:1 Ферлан Менди Гол! 0:1! После розыгрыша углового Менди получил передачу у чужой штрафной и исполнил идеальный по точности удар метров с 25-ти точно в дальний угол ворот.

86' Руслан Малиновский Малиновский появился на поле вместо ранее вышедшего на замену Иличича. Интересная двойная замена от Гасперини.

85' Хосе Паломино Паломино вышел на поле вместо Мехле.

84' Тони Кроос навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, но там в прыжке надежно на перехвате сыграл Толои.

82' Каземиро упал на газон в чужой штрафной в борьбе с Пашаличем, но пенальти арбитр назначать не стал по итогам этого момента.

80' Тони Кроос получил возможность для удара по воротам метров с 25-ти, но мяч полетел довольно далеко от створа ворот.

78' Все меньше времени остается у нас до конца матча и все ближе мы к довольно неожиданной изначально нулевой ничьей в нашей встрече.

76' Уго Дуро Уго Дуро появился на поле с целью усилить атаку вместо Иско.

76' Серхио Аррибас Аррибас вышел на поле вместо Асенсио.

74' Модрич попытался исполнить подачу в чужую штрафную, но никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.

72' Асенсио исполнил удар со штрафного со средней дистанции точно в створ ворот, но мяч летел не слишком сильно и Голлини уверенно среагировал.

71' Робин Госенс Госенс получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Васкесу метрах в 30-ти от своих ворот.

69' Длительное время контролируют сейчас мяч на чужой половине поля футболисты «Реала».

67' Иско попытался самостоятельно на дриблинге пройти к чужой штрафной, но в итоге быстро лишился мяча.

65' Модрич решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но отправил мяч выше створа ворот.

63' Вроде бы и атакуют больше мадридцы в численном большинстве, но при этом опасные моменты совсем не создают подопечные Зидана.

61' Мариано Диас перестарался в борьбе за мяч в центральной зоне у чужой штрафной и нарушил правила в атаке.

59' Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

57' Мариано Диас Мариано Диас вышел на поле усилить атаку вместо Винисиуса.

56' Йосип Иличич Иличич вышел на поле вместо Мурьеля с целью усилить атакующую игру.

55' Ферлан Менди Менди получил желтую карточку за грубую игру.

54' После подачи с левого фланга получил отличную возможность для удара с линии вратарской Винисиус, но после рикошета мяч полетел выше цели.

52' Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала» на чужой половине поля, тогда как «Аталанта» вынуждена обороняться.

50' Мурьель попытался убежать в прорыв от центра поля, но надежно сыграл против него в отборе Начо.

48' Лука Модрич вышел на ударную позицию в чужой штрафной, опасно пробил, но мяч пролетел мимо створа ворот.

46' Начался второй тайм!

45+3' Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Решающим в нашем матче может стать удаление с поля Фройлера, но пока это не повлияло на цифры на табло стадиона. В численном большинстве больше начал атаковать «Реал», но своими возможностями мадридцы не воспользовались.

45+1' Момент у «Реала»! Каземиро опасно пробил головой из пределов чужой штрафной, но в прыжке спас свою команду Голлини!

45' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

43' Лукас Васкес и Мурьель болезненно столкнулись в чужой штрафной. Обоим футболистам потребовалась пауза в игре.

41' Мурьель получил передачу на линии чужой штрафной по центру и попытался пробить, но мяч полетел мимо створа ворот Куртуа.

39' После розыгрыша углового Модрич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на силу попытался пробить, но отправил мяч выше цели.

37' Менди попытался обострить игру передачей низом с левого фланга атаки в чужую штрафную, но никто из партнеров не успел на этот пас.

35' Лукас Васкес исполнил слишком сильный и неточный перевод с правого фланга атаки на левый. В результате мяч ушел за боковую линию поля.

33' Довольно удивительно для матчей с участием таких команд совсем не наблюдать опасные моменты. Но именно так развивается у нас игра.

30' Марио Пашалич Вынужденная замена у «Аталанты». Пашалич вышел вместо Сапаты.

29' Сапата получил повреждение. Пауза у нас в игре.

27' Мурьель ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, но там первым на мяче был Варан.

25' Начо подключился к атаке своей команды, прорвался в чужую штрафную с левого фланга и попытался на силу пробить, но отправил мяч выше цели.

23' Каземиро Каземиро получил желтую карточку за откровенный фол против Сапаты в центре поля. Теперь пропустит следующий матч бразилец.

20' Иско неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Аталанты».

18' Ремо Фройлер Фройлер откровенно сфолил у своей штрафной против убегавшего один на один Менди и получил красную карточку!

17' Сапата забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды.

15' Мурьель навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.

13' Спокойно развивается у нас игра. Обе команды предпочитают лишний раз не рисковать на стартовых минутах матча.

11' Винисиус попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Толои.

9' Больше контролируют мяч футболисты «Реала» на первых минутах нашего матча. Но пока совсем без создания опасных моментов у чужих ворот.

7' Винисиус выиграл борьбу на левом фланге атаки, попытался убежать в прорыв, но под прессингом был вынужден пасовать назад.

5' Мурьель прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

3' Пока что спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.

1' Матч начался!