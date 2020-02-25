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Наполи - Гранада 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
НаполиГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Гранада, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
Гранада
Гранада, Испания
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Гранада2 : 0Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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