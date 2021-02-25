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Рейнджерс - Антверпен 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Павел Рачковски (Варшава, Польша)
Куинз Парк РейнджерсАнтверпен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рейнджерс - Антверпен, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Бельгия Франк Веркотерен
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Антверпен3 : 4Рейнджерс

Отзывы и комментарии к матчу

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