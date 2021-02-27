Сочи - Арсенал Тула 27.02.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+2' Финальный свисток! «Сочи» на своём поле разгромил тульский «Арсенал» — 4:0! Сочинская команда ударно провела стартовый отрезок второго тайма, сделав результат уже к 58-й минуте. Благодаря этой победе коллектив Владимира Федотова переместился на 3-е место таблицы РПЛ! А нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+1' Две минуты Михаил Вилков накинул ко второму тайму.

90' Пантелеев исполнил штрафной удар с дальней дистанции — большой промах. В одном этом ударе — вся сегодняшняя игра «Арсенала».

88' «Сочи» и в концовке матча не отдают инициативу сопернику, предпочитая владеть мячом.

86' Сергей Ткачёв Ткачёв в подкате снёс Руденко — бесспорная жёлтая карточка!

83' Пруцев забросил мяч в штрафную «Арсенала», Дуганджич выиграл воздух, но удар головой получил по центру ворот, где и находился голкипер.

82' Максим Барсов Ещё одна сочинская задумка с лавки. Барсов заменил Нобоа.

81' Кирилл Заика Заика за опасную игру нарвался на предупреждение, хотя и не согласился с решением арбитра.

80' Пруцев старательно прессинговал, но перестарался при отборе на фланге, сфолив на Бауэре.

78' Александр Руденко Руденко вошёл в игру, заменив Жоаозиньо.

78' Данил Пруцев Данил Пруцев заменил Юсупова.

78' Марко Дуганджич Тройную замену подготовил «Сочи». Дуганджич вместо Заболотного.

77' Ведут туляки долгий перепас у чужой штрафной, но без обострения.

75' Горбатенко с левого фланга доставил мяч в штрафную «Сочи», но прямо на ногу защитника — Мевля здорово сыграл по позиции.

73' Джорджевич искал фол у штрафной «Сочи», но рефери показал, что надо подниматься с газона.

71' Лука Джорджевич Заключительная замена «Арсенала». Кингз Кангва покинул поле, уступив место Джорджевичу.

69' Владислав Пантелеев Пантелеев заменил Чаушича — ещё одна перестановка от гостей.

68' Гиа Григалава Григалава получил предупреждение. Возможно, защитник «Арсенала» и лишнего наговорил.

67' 4:0 Артур Юсупов ГОЛ! Нобоа пасом через центр разрезал тульскую оборону, Юсупов обработал мяч в штрафной, оценил позицию вратаря и уверенным ударом довёл счёт до неприличного!

65' Иван Новосельцев Новосельцев заменил Маргасова. Освежили сочинцы линию защиты.

64' «Арсенал» держит мяч на чужой половине, но пока вдали от ворот Джанаева.

62' Момент! Юсупов элегантно принял мяч на грудь, а далее с лёта пробил от угла гостевой вратарской — над перекладиной!

60' Игорь Коновалов Коновалов вместо Панченко.

60' Сергей Ткачёв Двойная замена от «Арсенала». Довбня покинул поле, уступив место Ткачёву.

58' 3:0 Жоаозиньо ГОЛ! Это, пожалуй, приговор! Жоаозиньо ударом со штрафного закрутил мяч в ближний угол ворот! Нигматуллин лишь взглядом проводил мяч!

56' Кингз Кангва подарил сочинцам опасный стандарт, нарушив правила у границы тульской штрафной — Заика здорово подставился под фол.

53' 2:0 Сергей Терехов ГОЛ! Вот это старт второго тайма! Нобоа справа вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, куда набежал Терехов, с лёта пробивший под перекладину!

51' 1:0 Антон Заболотный ГОЛ! Жоаозиньо и Нобоа классно сыграли в подыгрыше, далее Заика от правого края штрафной сделал передачу низом на дальнюю штангу, где никто не мешал Заболотному в касание переправить мяч в ворота!

50' Терехов своим левым флангом подключился в атаку, но попался в офсайдную ловушку.

48' Ломовицкий по центру двигался в штрафную «Сочи», но отпустил от себя мяч, позволив Маргасову сработать на перехвате.

46' Стартовал второй тайм!

46' Игорь Горбатенко Эванс Кангва не вышел на второй тайм. Горбатенко появился на поле.

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Сочи» острее выглядел в атаке, но «Арсенал» надёжно отработал в обороне — 0:0. Ждём забитых мячей уже во второй половине матча!

45+1' Две минуты добавлено к первому тайму. Нобоа классно с лёта пробил из-за штрафной — рядом со штангой!

45' Бауэр своим пасом обострил ситуацию у ворот «Сочи», но не хватило удара с близкого расстояния!

43' Терехов в касание здорово прострелил вдоль ворот «Арсенала», но Заболотный даже в подкате не дотянулся до мяча!

41' Александр Довбня Довбня снёс Жоаозиньо с ног, за что и получил жёлтую карточку.

39' Жоаозиньо выжали в лицевую, где и пропала острота сочинской атаки. Здорово туляки действуют в позиционной обороне.

36' Туляки, получив мяч, не спешат лететь в атаку. Гостям больше нужны паузы.

34' Маргасов затормозил фланговую контратаку гостей, но воткнувшись в Кангва — фол.

32' Жоаозиньо с правого фланга доставил мяч в штрафную — прямо на голову Григалавы.

30' Сочинцы долго готовят атаку, предпочитая в центре поля контролировать мяч.

28' VAR лишь подтвердил решение лайнсмена — очевидный офсайд!

27' Заика после скидки в ноги плотно зарядил из-за штрафной, Нигматуллин мяч отразил перед собой, Нобоа сразу же добавил в цель, но — из положения вне игры!

25' Заика справа вырезал неплохой кросс к воротам гостей, но Бурлак опередил Заболотного.

23' Не прошла у сочинцев атака по центру, но и туляки не смогли организовать контрвыпад.

20' Панченко откликнулся на передачу в штрафную «Сочи», но забрался в положение вне игры.

18' Жоаозиньо своим ударом проверил бдительность Нигматуллина — справился голкипер «Арсенала» с мячом!

17' Мевля получил повреждение после столкновения со своим же партнёром по команде — с Цаллаговым. Нужна помощь медиков.

15' Кингз Кангва выполнил два навеса от угла поля, но хозяева разобрались с этими стандартными розыгрышами.

14' Прошла высокая подача в штрафную «Сочи» в направлении Луценко, но до мяча головой дотянуться не удалось.

12' Григалава ошибся при передаче в центре поля, но быстро исправился, не подпустив Жоаозиньо к мячу.

10' Терехов доставил мяч в штрафную «Арсенала», далее Юсупов ещё более обострил ситуацию у ворот, но Заика и Жоаозиньо при попытке удара помешали друг другу!

8' Теперь уже сочинцы держат мяч под своим контролем. Бауэр не позволил пройти забросу в штрафную «Арсенала», скинув мяч вратарю.

6' Григалава опередил соперника у края штрафной, помешав пройти передаче к воротам гостей.

5' «Арсенал» на первых минутах встречи больше владеют мячом, хотя преимущественно в центре поля.

3' Туляки с фланга загрузили мяч в штрафную, но сочинцы легко отбились от позиционной атаки соперника.

1' Матч начался!