Сочи - Арсенал Тула 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Арсенал Тула, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|35
|вр
|Сослан Джанаев
|27
|зщ
|Кирилл Заика
|45
|зщ
|Иван Миладинович
|13
|зщ
|Сергей Терехов
|34
|зщ
|Тимофей Маргасов
|
65'
|23
|зщ
|Миха Мевля
|15
|пз
|Ибрагим Цаллагов
|16
|пз
|Кристиан Нобоа
|
82'
|6
|пз
|Артур Юсупов
|
78'
|22
|пз
|Жоаозиньо
|
77'
|9
|нп
|Антон Заболотный
|
78'
|25
|зщ
|Иван Новосельцев
|
65'
|79
|нп
|Александр Руденко
|
77'
|7
|пз
|Данил Пруцев
|
78'
|17
|нп
|Марко Дуганджич
|
78'
|10
|нп
|Максим Барсов
|
82'
|1
|вр
|Артур Нигматуллин
|4
|зщ
|Роберт Бауэр
|8
|зщ
|Гиа Григалава
|5
|зщ
|Тарас Бурлак
|90
|зщ
|Александр Довбня
|
59'
|44
|пз
|Кингз Кангва
|
71'
|20
|пз
|Горан Чаушич
|
69'
|10
|пз
|Эванс Кангва
|
46'
|7
|пз
|Александр Ломовицкий
|13
|нп
|Кирилл Панченко
|
59'
|48
|нп
|Евгений Луценко
|23
|пз
|Игорь Горбатенко
|
46'
|11
|пз
|Сергей Ткачёв
|
59'
|21
|пз
|Игорь Коновалов
|
59'
|28
|пз
|Владислав Пантелеев
|
69'
|19
|нп
|Лука Джорджевич
|
71'
|1
|вр
|Денис Адамов
|12
|вр
|Николай Заболотный
|3
|зщ
|Эльмир Набиуллин
|87
|зщ
|Данила Прохин
|73
|пз
|Егор Пруцев
|36
|вр
|Михаил Левашов
|50
|вр
|Егор Шамов
|14
|зщ
|Анри Хагуш
|92
|зщ
|Николай Рассказов
|3
|зщ
|Артём Сокол
|18
|пз
|Валерий Громыко
|82
|пз
|Даниил Хлусевич
|Владимир Валентинович Федотов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|3 : 2
|01.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 38
|0 : 1
|07.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899 16 июля 2020, четверг. 20:30 МСК. 29-й тур Главный судья: Станислав Васильев...
10 марта 2013г Женщины. Эстафета Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
Градоначальник Сочи Пахомов поведал, что местный клуб получит название ФК «Сочи». «Клуб будет именоваться «Сочи». Его...
09 марта 2013г Мужчины. Спринт Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
09 марта 2013г Женщины. Спринт Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...