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Зенит - Ростов 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
27 Февраля 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ, 20-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
ЗенитРубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Зенит - Ростов, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов0 : 2Зенит
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 2Зенит
19.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит6 : 1Ростов
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ростов1 : 0Зенит
28.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов0 : 5Зенит
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит2 : 0Ростов
01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Ростов3 : 1Зенит
11.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ростов0 : 0Зенит
27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Зенит0 : 0Ростов
03.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ростов0 : 0Зенит

Отзывы и комментарии к матчу

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