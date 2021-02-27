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Ньюкасл - Вулверхэмптон 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
27 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. АПЛ, 26-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
НьюкаслВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ньюкасл - Вулверхэмптон, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Англия Стив Брюс
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 4Вулверхэмптон
11.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
09.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Вулверхэмптон
11.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Вулверхэмптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
17.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Ньюкасл Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
25.02.2012 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

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