Верона - Ювентус 27.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Ювентус, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|6
|зщ
|Маттео Ловато
|21
|зщ
|Корай Гюнтер
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|5
|зщ
|Марко Фараони
|14
|пз
|Иван Илич
|33
|пз
|Стефано Стураро
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|7
|пз
|Антонин Барак
|92
|нп
|Кевин Ласанья
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|28
|зщ
|Мерих Демирал
|12
|зщ
|Алекс Сандро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|8
|пз
|Аарон Рэмси
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|44
|пз
|Деян Кулушевски
|33
|нп
|Федерико Бернардески
|22
|нп
|Федерико Кьеза
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|22
|вр
|Алессандро Берарди
|25
|вр
|Ивор Пандур
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|27
|зщ
|Павел Давидович
|13
|зщ
|Ийенома Удогие
|26
|пз
|Роналду Виейра
|8
|пз
|Дарко Лазович
|4
|пз
|Мигел Велозу
|40
|пз
|Даниел Беса
|61
|пз
|Адриен Тамез
|11
|нп
|Андреа Фавилли
|9
|нп
|Эдди Мора Сальседо
|77
|вр
|Джанлуиджи Буффон
|31
|вр
|Карло Пинсольо
|36
|зщ
|Алессандро ди Пардо
|37
|зщ
|Раду Дрэгушин
|38
|зщ
|Джанлука Фработта
|55
|пз
|Риккардо Капеллини
|14
|пз
|Уэстон Маккенни
|51
|пз
|Дауда Петерс
|50
|пз
|Хамза Рафья
|58
|нп
|Марле Аке
|41
|нп
|Николо Фаджоли
|57
|нп
|Алехандро Маркес
|Иван Юрич
|Андреа Пирло
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|19.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
|06.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 0
|30.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 2
|18.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 19
|4 : 0
|15.01.2015
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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