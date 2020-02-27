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Верона - Ювентус 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
27 Февраля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
ВеронаЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Верона - Ювентус, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
1ИталияврМарко Сильвестри
6ИталиязщМаттео Ловато
21ГерманиязщКорай Гюнтер
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
3ИталиязщФедерико Димарко
5ИталиязщМарко Фараони
14СербияпзИван Илич
33ИталияпзСтефано Стураро
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7ЧехияпзАнтонин Барак
92ИталиянпКевин Ласанья
1ПольшаврВойцех Щенсны
28ТурциязщМерих Демирал
12БразилиязщАлекс Сандро
4НидерландызщМаттейс де Лигт
8УэльспзАарон Рэмси
25ФранцияпзАдриен Рабьо
30УругвайпзРодриго Бентанкур
44ШвецияпзДеян Кулушевски
33ИталиянпФедерико Бернардески
22ИталиянпФедерико Кьеза
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
Запасные
22ИталияврАлессандро Берарди
25ХорватияврИвор Пандур
17ИталиязщФедерико Чеккерини
27ПольшазщПавел Давидович
13ИталиязщИйенома Удогие
26ПортугалияпзРоналду Виейра
8СербияпзДарко Лазович
4ПортугалияпзМигел Велозу
40БразилияпзДаниел Беса
61ФранцияпзАдриен Тамез
11ИталиянпАндреа Фавилли
9ИталиянпЭдди Мора Сальседо
77ИталияврДжанлуиджи Буффон
31ИталияврКарло Пинсольо
36ИталиязщАлессандро ди Пардо
37РумыниязщРаду Дрэгушин
38ИталиязщДжанлука Фработта
55ИталияпзРиккардо Капеллини
14СШАпзУэстон Маккенни
51БельгияпзДауда Петерс
50ФранцияпзХамза Рафья
58ФранциянпМарле Аке
41ИталиянпНиколо Фаджоли
57ИспаниянпАлехандро Маркес
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияАндреа Пирло
История личных встреч
25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Ювентус
21.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Верона
19.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус2 : 1Верона
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Верона1 : 3Ювентус
08.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 1Ювентус
06.01.2016 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус3 : 0Верона
30.05.2015 Италия - Серия А Тур 38 Верона2 : 2Ювентус
18.01.2015 Италия - Серия А Тур 19 Ювентус4 : 0Верона
15.01.2015 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус6 : 1Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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