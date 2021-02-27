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Вольфсбург - Герта 27.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур
ВольфсбургГерта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Герта, который запланирован на 27 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
01.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта1 : 1Вольфсбург
25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 2Герта
25.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта0 : 3Вольфсбург
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 1Вольфсбург
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург2 : 2Герта
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта0 : 0Вольфсбург
05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург3 : 3Герта
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Герта1 : 0Вольфсбург
03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Вольфсбург2 : 3Герта
20.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 22 Герта1 : 1Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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