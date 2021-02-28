Монако - Брест 28.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Брест, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|32
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|12
|зщ
|Каю Энрике
|26
|зщ
|Рубен Агилар
59'
|20
|зщ
|Аксель Дисаси
81'
|22
|пз
|Юссуф Фофана
69'
|8
|пз
|Орельен Чуаэми
|37
|пз
|Софьян Диоп
59'
|9
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
59'
|31
|нп
|Кевин Фолланд
|27
|пз
|Крепин Дьятта
59'
|17
|пз
|Александр Головин
59'
|10
|нп
|Стеван Йоветич
59'
|4
|пз
|Сеск Фабрегас
69'
|29
|зщ
|Джибриль Сидибе
81'
|1
|вр
|Готье Ларсоннёр
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|20
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
81'
|18
|зщ
|Ромен Перро
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|21
|пз
|Ромен Февр
|8
|пз
|Поль Лан
|6
|пз
|Жеан Лукас
|7
|пз
|Харис Белькебла
81'
|15
|нп
|Стив Мунье
73'
|9
|нп
|Франк Онора
73'
|10
|нп
|Гаэтен Шарбонье
73'
|14
|нп
|Ирвин Кардона
73'
|22
|зщ
|Жюльен Фоссюрье
81'
|12
|пз
|Ромен Филиппото
81'
|1
|вр
|Радослав Маецки
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|2
|зщ
|Фоде Балло-Туре
|36
|пз
|Элиот Матазо
|16
|вр
|Себастьен Сибуа
|24
|зщ
|Людовик Бааль
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|29
|пз
|Бандиугу Фадига
|28
|пз
|Янга Мбок
|Нико Ковач
|Оливье Далль'Оглио
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
|02.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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