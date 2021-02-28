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Монако - Брест 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
28 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
МонакоБрест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монако - Брест, который запланирован на 27 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
40ФранцияврБенжамен Леком
32ФранциязщБенуа Бадьяшиль
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
26ФранциязщРубен Агилар
59'
20ФранциязщАксель Дисаси
81'
22ФранцияпзЮссуф Фофана
69'
8ФранцияпзОрельен Чуаэми
37ФранцияпзСофьян Диоп
59'
9ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
59'
31ГерманиянпКевин Фолланд
27СенегалпзКрепин Дьятта
59'
17РоссияпзАлександр Головин
59'
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
59'
4ИспанияпзСеск Фабрегас
69'
29ФранциязщДжибриль Сидибе
81'
1ФранцияврГотье Ларсоннёр
5ФранциязщБрендан Шардонне
20ФранциязщРонаэль Пьер-Габриэль
81'
18ФранциязщРомен Перро
3ФранциязщЛилиан Брассье
21ФранцияпзРомен Февр
8ФранцияпзПоль Лан
6БразилияпзЖеан Лукас
7АлжирпзХарис Белькебла
81'
15БениннпСтив Мунье
73'
9ФранциянпФранк Онора
73'
10ФранциянпГаэтен Шарбонье
73'
14ФранциянпИрвин Кардона
73'
22ФранциязщЖюльен Фоссюрье
81'
12ФранцияпзРомен Филиппото
81'
Запасные
1ПольшаврРадослав Маецки
34ФранциязщКрислен Матсима
2ФранциязщФоде Балло-Туре
36БельгияпзЭлиот Матазо
16ФранцияврСебастьен Сибуа
24ГвианазщЛюдовик Бааль
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
29ФранцияпзБандиугу Фадига
28ФранцияпзЯнга Мбок
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ФранцияОливье Далль'Оглио
История личных встреч
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 24 Брест2 : 0Монако
02.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 8 Монако0 : 1Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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