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Сельта - Вальядолид 28.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
28 Февраля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
СельтаВальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Вальядолид, который запланирован на 28 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Вальядолид1 : 1Сельта
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Вальядолид0 : 0Сельта
29.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Сельта0 : 0Вальядолид
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид2 : 1Сельта
22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Сельта3 : 3Вальядолид
29.04.2014 Испания - Примера Тур 35 Сельта4 : 1Вальядолид
17.12.2013 Испания - Примера Тур 16 Вальядолид3 : 0Сельта
26.05.2013 Испания - Примера Тур 37 Вальядолид0 : 2Сельта
06.01.2013 Испания - Примера Тур 18 Сельта3 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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