Бенфика - Риу Аве 01.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Риу Аве, который запланирован на 01 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
|Мигел Кардозу
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 3
|17.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 2
|02.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 0
|12.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|2 : 3
|06.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|4 : 2
|15.09.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|03.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|5 : 1
|14.12.2017
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|26.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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