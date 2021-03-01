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Бенфика - Риу Аве 01.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
1 Марта 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Примейра, 21-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
БенфикаРиу Ави

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Риу Аве, который запланирован на 01 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Педру Филипе Фернандеш да Силва Кунья
Португалия Мигел Кардозу
История личных встреч
18.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Риу Аве0 : 3Бенфика
17.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Риу Аве1 : 2Бенфика
15.01.2020 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 2Риу Аве
02.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Бенфика2 : 0Риу Аве
12.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве2 : 3Бенфика
06.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Бенфика4 : 2Риу Аве
15.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Бенфика2 : 1Риу Аве
03.02.2018 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика5 : 1Риу Аве
14.12.2017 Кубок Португалии 1/8 финала Риу Аве3 : 2 ДВБенфика
26.08.2017 Португалия - Примейра Тур 4 Риу Аве1 : 1Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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