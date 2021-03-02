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Боруссия М - Боруссия Д 02.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
2 Марта 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала
Боруссия МБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия М - Боруссия Д, который запланирован на 02 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Александер Циклер
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
22.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Боруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д3 : 0Боруссия М
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М1 : 2Боруссия Д
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д2 : 1Боруссия М
19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия Д1 : 0Боруссия М
18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М0 : 2Боруссия Д
21.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Боруссия Д2 : 1Боруссия М
18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М0 : 1Боруссия Д
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия Д6 : 1Боруссия М
22.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М2 : 3Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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