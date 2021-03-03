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Уфа - Урал 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
3 Марта 2021, Среда. 12:00 МСК. Кубок России, 1/8 Финала
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
УфаУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уфа - Урал, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал3 : 2Уфа
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа4 : 1Урал
27.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 1Уфа
19.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа2 : 0Урал
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Уфа
21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа1 : 0Урал
31.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал2 : 0Уфа
02.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Урал1 : 0Уфа
Текстовая трансляция
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Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён на 3 марта.0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Уфа» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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