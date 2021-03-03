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Бёрнли - Лестер Сити 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. АПЛ, 29-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
БернлиЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Лестер Сити, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
20.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити4 : 2Бёрнли
19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Бёрнли2 : 1Лестер Сити
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лестер Сити2 : 1Бёрнли
16.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Лестер Сити
10.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити0 : 0Бёрнли
14.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Бёрнли2 : 1Лестер Сити
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Лестер Сити1 : 0Бёрнли
31.01.2017 Англия - Премьер-лига Тур 23 Бёрнли1 : 0Лестер Сити
17.09.2016 Англия - Премьер-лига Тур 5 Лестер Сити3 : 0Бёрнли
25.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 34 Бёрнли0 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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