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Сассуоло - Наполи 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
3 Марта 2021, Среда. 20:30 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
СассуолоНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Наполи, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
01.11.2020 Италия - Серия А Тур 6 Наполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 0Сассуоло
22.12.2019 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 2Наполи
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Сассуоло1 : 1Наполи
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Наполи2 : 0Сассуоло
07.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Сассуоло
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло1 : 1Наполи
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Наполи3 : 1Сассуоло
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Сассуоло2 : 2Наполи
28.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 1Сассуоло

Отзывы и комментарии к матчу

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