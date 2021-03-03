Сассуоло - Наполи 03.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Наполи, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто де Дзерби
|Дженнаро Гаттузо
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 2
|28.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный...
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 14 января 2021, Четверг. 19:30 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала...
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 18 -й тур...
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 20 Февраля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 23-й тур Главный...
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717 6 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 21 -й тур Главный...