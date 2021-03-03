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Ницца - Ним 03.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
3 Марта 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 28-й тур
НиццаНим

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Ним, который запланирован на 03 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ним
Ним
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Паскаль Планк
История личных встреч
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Ним1 : 3Ницца
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Ним0 : 2Ницца
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Ницца1 : 3Ним
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Ним1 : 2Ницца
26.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Ницца2 : 0Ним
10.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Ним0 : 1Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

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