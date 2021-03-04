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Парма - Интер 04.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
4 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур
Главный судья: Фабрицио Паскуа (Тиволи, Италия)
ПармаИнтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Интер, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Антонио Конте
История личных встреч
31.10.2020 Италия - Серия А Тур 6 Интер М2 : 2Парма
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Парма1 : 2Интер М
26.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Интер М2 : 2Парма
09.02.2019 Италия - Серия А Тур 23 Парма0 : 1Интер М
15.09.2018 Италия - Серия А Тур 4 Интер М0 : 1Парма
04.04.2015 Италия - Серия А Тур 29 Интер М1 : 1Парма
01.11.2014 Италия - Серия А Тур 10 Парма2 : 0Интер М
19.04.2014 Италия - Серия А Тур 34 Парма0 : 2Интер М
08.12.2013 Италия - Серия А Тур 15 Интер М3 : 3Парма
21.04.2013 Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 0Парма

Отзывы и комментарии к матчу

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