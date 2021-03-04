Парма - Интер 04.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Интер, который запланирован на 04 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто Д'Аверса
|Антонио Конте
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 2
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|04.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|01.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 0
|19.04.2014
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 2
|08.12.2013
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 3
|21.04.2013
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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