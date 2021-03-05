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Валенсия - Вильярреал 05.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
5 Марта 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 26-й тур
Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
ВаленсияВильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Вильярреал, который запланирован на 05 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
Испания Унаи Эмери
Испания Иманоль Идьякес
История личных встреч
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Вильярреал
18.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Валенсия2 : 0Вильярреал
11.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Вильярреал1 : 3Валенсия
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Валенсия3 : 0Вильярреал
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал0 : 0Валенсия
05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 0Валенсия
23.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Валенсия0 : 1Вильярреал
21.05.2017 Испания - Примера Тур 38 Валенсия1 : 3Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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