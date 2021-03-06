ЦСКА - Ахмат 06.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Ахмат, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Андрей Викторович Талалаев
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 3
|04.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 4
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 0
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|23.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 2
|11.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 3
|27.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|19.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|10.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|3 : 0
|07.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
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