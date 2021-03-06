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ЦСКА - Ахмат 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
6 Марта 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
ЦСКААхмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Ахмат, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат0 : 3ЦСКА
04.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ахмат0 : 4ЦСКА
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 ЦСКА3 : 0Ахмат
18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА1 : 0Ахмат
23.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ахмат0 : 2ЦСКА
11.03.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат0 : 3ЦСКА
27.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 8 ЦСКА0 : 1Ахмат
19.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат0 : 1ЦСКА
10.09.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 6 ЦСКА3 : 0Ахмат
07.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА1 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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