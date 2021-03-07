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Спартак Москва - Краснодар 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
7 Марта 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Спартак МКраснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Спартак Москва - Краснодар, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар2 : 1Спартак М
04.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М1 : 2Краснодар
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 1Краснодар
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар0 : 1Спартак М
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 4Спартак М
31.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Спартак М2 : 0Краснодар
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар2 : 2Спартак М
21.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М2 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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