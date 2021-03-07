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Урал - Уфа 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
7 Марта 2021, Воскресенье. 14:00 МСК. РПЛ, 21-й тур
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
УралУфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Урал - Уфа, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Юрий Александрович Матвеев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
03.03.2021 Кубок России 1/8 финала Уфа3 : 0Урал
01.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа1 : 2Урал
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1Урал
13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал3 : 2Уфа
28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа4 : 1Урал
27.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 1Уфа
19.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа2 : 0Урал
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Урал1 : 1Уфа
21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа1 : 0Урал
31.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Урал2 : 0Уфа
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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