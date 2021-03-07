Ингулец - Колос 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ингулец - Колос, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Руслан Владимирович Костышин
|27.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|0 : 0
|18.11.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|0 : 1
|22.08.2018
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|1 : 0
|04.08.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 3
|0 : 0
|14.04.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 27
|4 : 0
|03.09.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 10
|1 : 0
|04.05.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 28
|0 : 0
|25.09.2016
|Украина - Первая лига
|Тур 11
|2 : 2
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