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Ингулец - Колос 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Зирка (Кропивницкий, Украина), вместимость: 13667
7 Марта 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
ИнгулецКолос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Ингулец - Колос, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ингулец
Петрово
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
27.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Колос0 : 0Ингулец
18.11.2018 Украина - Первая лига Тур 18 Ингулец0 : 1Колос
22.08.2018 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Ингулец1 : 0Колос
04.08.2018 Украина - Первая лига Тур 3 Колос0 : 0Ингулец
14.04.2018 Украина - Первая лига Тур 27 Ингулец4 : 0Колос
03.09.2017 Украина - Первая лига Тур 10 Колос1 : 0Ингулец
04.05.2017 Украина - Первая лига Тур 28 Ингулец0 : 0Колос
25.09.2016 Украина - Первая лига Тур 11 Колос2 : 2Ингулец

Отзывы и комментарии к матчу

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