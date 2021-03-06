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Мариуполь - Ворскла 06.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
6 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур
МариупольВорскла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Мариуполь - Ворскла, который запланирован на 06 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 17. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Ворскла
Полтава
Главные тренеры
Украина Остап Миронович Маркевич
Украина Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
26.09.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Ворскла0 : 0Мариуполь
16.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 9 Ворскла1 : 2Мариуполь
24.06.2020 Кубок Украины 1/2 финала Мариуполь1 : 1 2 : 3Ворскла
13.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Мариуполь1 : 1Ворскла
04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Мариуполь3 : 0Ворскла
05.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Ворскла1 : 1Мариуполь
24.11.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Мариуполь1 : 0Ворскла
19.08.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Ворскла2 : 1Мариуполь
13.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Мариуполь1 : 1Ворскла
07.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Ворскла1 : 0Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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